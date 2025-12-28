قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة بلدية المحلة، في اللقاء المقرر إقامته في الثانية والنصف عصر غدٍ الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الزمالك 25 لاعباً، جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى:محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

في خط الدفاع:عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، علي عبد المجيد، هشام فؤاد، بارون أوشينج، محمد إبراهيم.

في خط الوسط:محمود جهاد، سيف جعفر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد حمد، ناصر ماهر، حازم أسامة، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ

