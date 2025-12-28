مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

كتب : نهي خورشيد

12:27 ص 28/12/2025

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة بلدية المحلة، في اللقاء المقرر إقامته في الثانية والنصف عصر غدٍ الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الزمالك 25 لاعباً، جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى:محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

في خط الدفاع:عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، علي عبد المجيد، هشام فؤاد، بارون أوشينج، محمد إبراهيم.

في خط الوسط:محمود جهاد، سيف جعفر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد حمد، ناصر ماهر، حازم أسامة، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ

أقرأ أيضًا:

غرفة الفار مع نعمة رشاد| طرد مستحق لهاني وتدخل ذكي لغرفة "الفار" بلقاء مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس مصر الزمالك بلدية المحلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء