تصريح مفاجيء للمدير الفني للاتصالات عن مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

تساءل اليو زيبيرو المدير الفني للمصرية للاتصالات "وي" عن قرار النادي الأهلي بالاستغناء عن مصطفى فوزي.

وقال زيبيرو في تصريحات تلفزيونية إنه فوجئ بمستوى اللاعب عقب توليه القيادة الفنية لفريق وي، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بتفاصيل رحيله عن الأهلي أو توقيت مغادرته النادي.

وأوضح المدير الفني أن مصطفى فوزي أظهر منذ انضمامه للفريق التزاماً واضحاً داخل الملعب، إلى جانب امتلاكه قوة بدنية وسرعة كبيرة في الأداء.

وأشار زيبيرو إلى أن تلك الإمكانيات تجعل من الصعب فهم قرار التفريط فيه من جانب الأهلي، مؤكداً أن القلعة الحمراء خسرت لاعباً مميزاً كان بإمكانه تقديم إضافة قوية على أعلى المستويات.

واختتم مدرب المصرية للاتصالات تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة مصطفى فوزي على التطور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يمثل عنصراً هاماً داخل صفوف الفريق.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالمصرية للاتصالات نجح في تحقيق فوزاً ثميناً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

