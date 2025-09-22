مباريات الأمس
دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

كتب : يوسف محمد سعيد

10:54 م 22/09/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بكاء دوناروما (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    دوناروما
  • عرض 8 صورة
    بكاء دوناروما (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    دوناروما 1 (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    دوناروما
  • عرض 8 صورة
    دوناروما يتحسر على تلقي شباكه أربعة أهداف
  • عرض 8 صورة
    دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان

كتب - يوسف محمد:

حصد الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مان سيتي الإنجليزي جائزة أفضل حارس في العالم 2025 "ياشين"، خلال حفل الكرة الذهبية المقام في باريس.

وتوج الحارس الإيطالي خلال الموسم الماضي 2024-2025، في التتويج رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقام حفل الكرة الذهبية حاليا، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وهى الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

والجدير بالذكر أن دوناروما، كان قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق مان سيتي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

25 صور ترصد حضور نجوم على السجادة الحمراء بحفل الكرة الذهبية

عثمان ديمبيلي يلفت الأنظار بنظارته الشمسية في حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوناروما جينالويجي دورناروما الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية أفضل حارس مرمى في العالم

