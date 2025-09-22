دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

كتب - يوسف محمد:

حصد الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مان سيتي الإنجليزي جائزة أفضل حارس في العالم 2025 "ياشين"، خلال حفل الكرة الذهبية المقام في باريس.

وتوج الحارس الإيطالي خلال الموسم الماضي 2024-2025، في التتويج رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقام حفل الكرة الذهبية حاليا، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وهى الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

والجدير بالذكر أن دوناروما، كان قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فريق مان سيتي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

