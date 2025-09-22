حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي و فاركز التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

المصري رفع رصيده عقب التعادل إلى النقطة 15 في المركز الثاني بفاق نقطة عن الزمالك المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة الثامنة.

ورفع التعادل رصيد فريق فاركو إلى النقطة 4 في المركز الـ 20 ـ قبل الأخير ـ بفارق الأهداف عن الإسماعيلي المتذيل و المقاولون العرب صاحب المركز الـ 19.

وعاد المصري للتعثر مجددًا بعدما فاز في الجولة السابعة بهدفين مقابل هدف على نظيره غزل المحلة بعدما خسر في الجولة السادسة بثلاثية نظيفة على يد الزمالك.

