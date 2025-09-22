مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

1 0
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

نتيجة مباراة فاركو والمصري في الدوري

كتب ـ محمد الميموني:

08:19 م 22/09/2025

مباراة المصري وفاركو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي و فاركز التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

المصري رفع رصيده عقب التعادل إلى النقطة 15 في المركز الثاني بفاق نقطة عن الزمالك المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة الثامنة.

ورفع التعادل رصيد فريق فاركو إلى النقطة 4 في المركز الـ 20 ـ قبل الأخير ـ بفارق الأهداف عن الإسماعيلي المتذيل و المقاولون العرب صاحب المركز الـ 19.

وعاد المصري للتعثر مجددًا بعدما فاز في الجولة السابعة بهدفين مقابل هدف على نظيره غزل المحلة بعدما خسر في الجولة السادسة بثلاثية نظيفة على يد الزمالك.

00

اقرأ أيضًا:

هل عادت أرض أكتوبر مقابل 5 ملايين جنيه؟.. رد مفاجئ من الزمالك

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي المصري فاركو
الخبر التالى:
"النحاس يحتفظ به للزمالك" .. سبب غياب ظهير الأهلي عن مباراة حرس الحدود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)