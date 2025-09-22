"تم تطبيق اللائحة".. قرار جديد من فيريرا تجاه نجم الزمالك قبل مباراة الجونة

كتب - يوسف محمد:

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود غدا، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره حرس الحدود غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة الغد، غياب العديد من اللاعبين، وهم: "محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، محمد مجدى أفشة، وأحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أشرف داري ومحمد شكري"، من قائمة الفريق لمواجهة الحرس بالدوري.

وكان محمد علي بن رمضان تعرض للإصابة، بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يغيب زيزو عن المباراة بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وعلى الجانب الآخر، يغيب إمام عاشور عن المارد الأحمر، بسبب إصابته بفيروس A، الذي من المتوقع أن يبعده عن الملاعب لفترة ليست قليلة.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

