أول قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه اليوم

أعلن النادي الأهلي عن أول قرار اتخذه مجلس إدرته عقب الاجتماع الذي عقده عصر اليوم الإثنين.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر اليوم عقب اجتماعه، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وأشار النادي عبر البيان ذاته أن جدول الأعمال سيتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات.

وقرر المجلس، بحسب البيان، تكليف سعد شلبي المدير التنفيذي باتخاذ الإجراءات الإدارية لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي والإعلان عنها للأعضاء في التوقيتات المحددة.

