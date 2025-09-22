موقف بنشرقي من مباراة الأهلي وحرس الحدود

"سيخضع لفحص اليوم".. كشف موقف محترف الأهلي من مباراة حرس الحدود

أول قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه اليوم

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي، موقف المحترف المغربي بصفوفهم أشرف بنشرقي من مباراة حرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي سيحل ضيفًا عند الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن بشرقي سيخضع لفحص طبي للإطمئنان على موقفه، بعدما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الضامة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن حالة أشرف بنشرقي حالته هو الآخر مطمئنة وسيكون جاهز للقاء بشكل طبيعي.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الحادي عشر، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

