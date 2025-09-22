مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

موقف بنشرقي من مباراة الأهلي وحرس الحدود

كتب : مصراوي

07:17 م 22/09/2025
كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي، موقف المحترف المغربي بصفوفهم أشرف بنشرقي من مباراة حرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي سيحل ضيفًا عند الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن بشرقي سيخضع لفحص طبي للإطمئنان على موقفه، بعدما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الضامة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن حالة أشرف بنشرقي حالته هو الآخر مطمئنة وسيكون جاهز للقاء بشكل طبيعي.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الحادي عشر، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

3 بنود وموقف الخطيب.. اجتماع هام داخل النادي الأهلي

"حقه ولكنها توقفت تماما".. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وحرس الحدود الدوري المصري

