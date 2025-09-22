"سيخضع لفحص اليوم".. كشف موقف محترف الأهلي من مباراة حرس الحدود

أكد طارق يحيى، أن نادي الزمالك تسلم بعض الخامات والمواد اللازمة لأرضيات ملاعب جديدة كان مقررًا إنشائها في فرع اكتوبر الجديد، قبل سحب الأرض.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة النهار: "هذه المواد لها فترة صلاحية معينة، وهي أزمة كبيرة للغاية، لأن المواد المستوردة من الخارج لها صلاحية.. ومجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما خلال ساعات للبت في بعض الأمور الهامة، منها امكانية استقدام راعي جديد".

وأضاف: "سيتم مناقشة العرض الجديد المقدم من أحد الرعاة الجدد، وهذه الأمور هامة جدًا لجلب المداخيل المالية في ظل الازمات التي تواجه فريق الكرة بسبب مستحقات اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل: "شيكو بانزا لازال موقفه غامضا ولكن من الممكن ان يكون موجود في لقاء الجونة يوم الثلاثاء".

