كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إعداد مقترح يقضي بمعاملة وزارة الشباب للأندية الشعبية مثل معاملة مراكز الشباب، من خلال تقديم الدعم الكامل لها.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها "مجاهد"، حول مستقبل الرياضة بالإسكندرية، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وأكد النائب محمد مجاهد، أن لجنة الشباب والرياضة ونواب محافظة الإسكندرية سيعملون على دراسة المقترح تمهيدًا لبحث آليات تنظيمه تشريعيًا بما يحقق العدالة بين مختلف الهيئات الرياضية، مشددًا على ضرورة معاملة الأندية الشعبية بنفس أسلوب الدعم الحكومي المقدم لمراكز الشباب لمساعدتها في مواجهة الظروف الحالية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن العديد من النواب ورؤساء الأندية المشاركين في الجلسة أكدوا أن الأندية الشعبية والصغيرة تعاني بشكل كبير من عدم وجود أي دعم رسمي لها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يترتب عليها من التزامات مالية تجاه الأجور والمرتبات للأجهزة واللاعبين، وهو ما يدفع اللجنة للبحث عن آلية قانونية لدعم تلك الأندية من قبل وزارة الشباب.

وأوضح "مجاهد"، أن اللقاء الموسع الذي جمع الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأندية يمثل خطوة مهمة نحو معالجة عدد من الملفات التاريخية التي تواجه أندية الإسكندرية.

وأضاف أن اللقاء جاء في إطار حرص لجنة الشباب والرياضة على فتح قنوات مباشرة للحوار بين الحكومة والأندية الرياضية، بما يسهم في دعم المؤسسات الرياضية العريقة بالإسكندرية وتعزيز دورها المجتمعي والرياضي.

وأشار "مجاهد"، إلى أن اللقاء أسفر عن نتائج مهمة، أبرزها دعم استكمال إنشاء أحد مراكز الشباب بمنطقة المنتزه، بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لإنهاء الملف في أقرب وقت، ودراسة المقترحات الاستثمارية التي طرحها نادي الاتحاد السكندري لتعظيم موارده من خلال استغلال بعض الأصول، مع استجابة المحافظ لدراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكيد على استمرار نادي الترام والحفاظ على كيانه كأحد الأندية التاريخية في الإسكندرية، وحل مشكلة قائمة بالنادي الأوليمبي المصري بعد التنسيق مع محافظة الإسكندرية لإنهاء الإجراءات اللازمة، ودراسة المقترحات الخاصة ببعض التعديلات الإنشائية داخل نادي سبورتنج بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن الأندية التاريخية بالإسكندرية تمثل جزءًا من ذاكرة الرياضة المصرية، مشددًا على أهمية دعمها والحفاظ عليها باعتبارها مؤسسات رياضية ومجتمعية ساهمت في صناعة أبطال الرياضة المصرية عبر عقود طويلة.

وفي ختام اللقاء، توجه رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالشكر إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على تفاعله الإيجابي مع القضايا المطروحة، مؤكدًا استمرار اللجنة في دورها الرقابي والتشريعي لدعم وتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

كما أعرب عن تقديره للمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نقلة حقيقية في تطوير البنية الرياضية وخدمة شباب الإسكندرية.

