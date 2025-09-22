"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للقائمين على جائزة الكرة الذهبية، من أجل منح النجم المصري محمد صلاح الجائزة.

وتنطلق اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعد محمد صلاح من ضمن المرشحين للفوز بها.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "أعتقد بصدق أن محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه لعالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخرًا لبلاده، أنصفوه ولو لمرة واحدة، واجعلوه يحقق ذلك هذا العام! امنحوه ما يستحقه".

