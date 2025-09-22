مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"أنصفوه ولو لمرة واحدة".. ميدو يوجه رسالة قوية حول تتويج صلاح بالكرة الذهبية

12:08 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (3)
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح وريان
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (8)
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (1)_1
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (7)
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (3)
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (1)
  • عرض 17 صورة
    منزل محمد صلاح من الداخل (16)_25
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (1)_5
  • عرض 17 صورة
    جسد محمد صلاح بعد تطور جسده بدنيا (8)_14
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للقائمين على جائزة الكرة الذهبية، من أجل منح النجم المصري محمد صلاح الجائزة.

وتنطلق اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعد محمد صلاح من ضمن المرشحين للفوز بها.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "أعتقد بصدق أن محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه لعالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخرًا لبلاده، أنصفوه ولو لمرة واحدة، واجعلوه يحقق ذلك هذا العام! امنحوه ما يستحقه".

اقرأ أيضا:
"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح ميدو جائزة أفضل لاعب الكرة الذهبية محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة