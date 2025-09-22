اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي.. التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، على تهنئة أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار.

وجاء ذلك بمناسبة حصول مجلس أشرف نصار، على ثقة الجمعية العمومية لدورة انتخابية جديدة، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم والمساهمة في الارتقاء بالكرة المصرية وتحقيق آمال وطموح أعضاء النادي.

مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الجديد

وأعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذي سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 على النحو التالي:

اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد السرسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم عبد الفتاح

أمين الصندوق

أعضاء المجلس

طارق فاروق ياسين

احمد محمد ابراهيم

زين العابدين رمضان

نصر السيد نصر

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل

محمد عبد الحميد نبيل.

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة