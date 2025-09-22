مباريات الأمس
اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي.. التفاصيل كاملة

11:40 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

هاني ابو ريدة

background

كتب- محمد خيري:

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، على تهنئة أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار.

وجاء ذلك بمناسبة حصول مجلس أشرف نصار، على ثقة الجمعية العمومية لدورة انتخابية جديدة، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم والمساهمة في الارتقاء بالكرة المصرية وتحقيق آمال وطموح أعضاء النادي.

مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الجديد

وأعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذي سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 على النحو التالي:

اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد السرسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم عبد الفتاح

أمين الصندوق

أعضاء المجلس

طارق فاروق ياسين

احمد محمد ابراهيم

زين العابدين رمضان

نصر السيد نصر

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل

محمد عبد الحميد نبيل.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم نادي البنك الأهلي أشرف نصار
