لا تزال الإصابات تلاحق لاعبي النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

وأثار محمد علي بن رمضان لاعب المارد الأحمر، القلق مع نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري، بعدما اشتكى من بعض الألام العضلة الخلفية وطالب بالخروج من الملعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بن رمضان سيخضع لفحص طبي، قبل المران الختامي للفريق اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود، إلا أن حالة اللاعب جيدة وفرص لحاقه بالمباراة كبيرة".

وأضاف: "بن شرقي أيضًا، سيخضع لفحص طبي للإطمئنان على موقفه، بعدما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الضامة، لكن حالته هو الآخر مطمئنة وسيكون جاهز للقاء بشكل طبيعي".

وتابع:"الظهير الأيسر للمارد الأحمر محمد شكري، في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ونفس الأمر بالنسبة للمغربي أشرف داري، لكن فرص لحاقهما بمواجهة الزمالك لم تحدد حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته:"كريم فؤاد شعر بآلام خفيفة في العضلة الأمامية، رغم مشاركته التدريجية في المران، سوف يخضع لفحص طبي جديد، لكن هناك إتجاه بالحفاظ عليه وتجهيزه لمواجهة الزمالك".

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره حرس الحدود غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 29 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

