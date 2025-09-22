مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"بينهم بن شرقي".. مصدر يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي قبل مباراة حرس الحدود

12:36 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    خلال مران النادي الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (6)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (4)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

لا تزال الإصابات تلاحق لاعبي النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

وأثار محمد علي بن رمضان لاعب المارد الأحمر، القلق مع نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري، بعدما اشتكى من بعض الألام العضلة الخلفية وطالب بالخروج من الملعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بن رمضان سيخضع لفحص طبي، قبل المران الختامي للفريق اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود، إلا أن حالة اللاعب جيدة وفرص لحاقه بالمباراة كبيرة".

وأضاف: "بن شرقي أيضًا، سيخضع لفحص طبي للإطمئنان على موقفه، بعدما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الضامة، لكن حالته هو الآخر مطمئنة وسيكون جاهز للقاء بشكل طبيعي".

وتابع:"الظهير الأيسر للمارد الأحمر محمد شكري، في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ونفس الأمر بالنسبة للمغربي أشرف داري، لكن فرص لحاقهما بمواجهة الزمالك لم تحدد حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته:"كريم فؤاد شعر بآلام خفيفة في العضلة الأمامية، رغم مشاركته التدريجية في المران، سوف يخضع لفحص طبي جديد، لكن هناك إتجاه بالحفاظ عليه وتجهيزه لمواجهة الزمالك".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره حرس الحدود غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 29 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:
"منافس الأهلي".. التعادل يحسم مباراة أيجل البورندي وأساس الجيبوتي بدوري الأبطال
صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي إصابات الأهلي موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء