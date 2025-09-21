مباريات الأمس
"مبلغ ضخم وصدمة فيشر".. قناة الأهلي تكشف آخر التفاصيل الخاصة بالمدرب الجديد للفريق

11:52 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، آخر التطورات الخاصة بتعاقد المارد الأحمر مع مدير فني أجنبي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

وقال شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة النادي: "انتشرت العديد من التقارير، بأن الأهلي توصل إلى اتفاق مع البرتغالي سانتوس لتولي القيادة الفنية للفريق، هذا ليس أمر صحيح والمدرب خارج حسابات الأهلي، خاصة وأن أسلوب لعبه بعيد ومختلف عن النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي كان قريب من التعاقد مع أورس فيشر في فترة من الفترات، لكن الأمور ابتعدت في ظل طلبات المدرب، ظهرت بعض الأسماء التي تمتلك الأولوية عن المدرب السويسري".

وتابع: "فيشر بات بعيدا عن تدريب الأهلي، لن يختلف هذا الأمر إلا في حالة تراجع المدرب، عن عدد من المطالب الشخصية الخاصة به، الرؤية حاليا داخل النادي ولجنة التخطيط عدم التسرع في التعاقد مع مدرب جديد، حتى لا يقع النادي في خطأ جديد بتجربة غير ناجحة مثل ريبيرو".

واختتم شوبير تصريحاته: "النادي الأهلي، لديه ميزانية تساعده على التعاقد مع مدير فني جيد، حيث أن النادي رصد مبلغ من 3.5 إلى 4 مليون يورو للتعاقد مع مدير فني جديد".

وكان المارد الأحمر، أعلن في أغسطس الماضي رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن تدريب الفريق بسبب تراجع نتائج الفريق.

أورس فيشر النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي الجديد
