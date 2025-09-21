مصدر يكشف مفاجأة بشأن لحاق إمام عاشور بمباراة الزمالك

مدرب بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي من مباراة أهلي جدة

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلغ بالنادي الأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من اللحاق بمباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن إمام عاشور خرج من المستشفى اليوم الأحد، بعد تلقي العلاج اللازم لفيروس "أ".

وأوضح المصدر أن اللاعب سيقضي فترة راحة لمدة أسبوعين في منزله إثر الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة الأهلي وإنبي.

واختتم المصدر أنه اللاعب بعد ذلك سيعود إلى التدريبات بالتنسيق مع طبيبه المعالج ودكتور النادي الأهلي.

وبالتالي سيغيب عاشور عن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

