مصدر يكشف مفاجأة بشأن لحاق إمام عاشور بمباراة الزمالك

07:30 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلغ بالنادي الأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من اللحاق بمباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن إمام عاشور خرج من المستشفى اليوم الأحد، بعد تلقي العلاج اللازم لفيروس "أ".

وأوضح المصدر أن اللاعب سيقضي فترة راحة لمدة أسبوعين في منزله إثر الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة الأهلي وإنبي.

واختتم المصدر أنه اللاعب بعد ذلك سيعود إلى التدريبات بالتنسيق مع طبيبه المعالج ودكتور النادي الأهلي.

وبالتالي سيغيب عاشور عن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

شريف أشرف لمصراوي: الأهلي يمكنه العودة للمنافسة على لقب الدوري.. والزمالك يقدم مستوى مميز

مدرب الزمالك: أي لاعب سيفكر في مباراة الأهلي سيكون خارجها

إمام عاشور الأهلي والزمالك أخبار الأهلي إصابة إمام عاشور الأهلي اليوم
