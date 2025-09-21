كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من التواجد في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، مع وجود ياسين منصور في قائمته.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مجلس إدارة الأهلي سيجتمع غدّا الإثنين، والخطيب سيعود من السعودية بعد أداء العمرة ليرأس الاجتماع، الذي سيتم الإعلان بعده عن فتح باب الترشح للانتخابات.

وأضاف: "فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي سيكون بعد الاجتماع بيومين أو ثلاثة على الأكثر، فيما ستجرى الانتخابات على الأرجح، يوم 31 أكتوبر المقبل".

وأكمل: "هناك اتفاق حدث بين محمود الخطيب وياسين منصور، على أن يصبح الأخير نائبًا للرئيس، والخطيب سيراجع الأطباء في أمر ترشحه في الانتخابات من عدمه، وفي حالة سمح له سيعود عن قراره وسيخوض الانتخابات".

وأكمل: "القرار سيكون في يد الأطباء، وإذا نجح الخطيب في الانتخابات سيرأس الجلسة الأولى للمجلس وبعدها سيحصل على راحة لمدة 6 أشهر، وسيراجع خلالها الأطباء أيضًا".

واختتم تصريحاته: "وقتها سيترك الخطيب الأمور لمجلس الإدارة وعلى رأسهم ياسين منصور المرشح الأبرز لمنصب الرئيس في قائمة الخطيب، وهو بمثابة مكسب كبير للأهلي وقادر على تحمل الأعباء في غياب الخطيب كونه شخصية إدارية ومالية وسبق وكان له دورًا قويًا في الأهلي".

