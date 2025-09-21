مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

"الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات

01:49 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    وليد صلاح الدين والخطيب
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
    محمود الخطيب وريبيرو
    الخطيب من عزاء فاروق العامري (9)
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
    الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى تونس (1)
كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من التواجد في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، مع وجود ياسين منصور في قائمته.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مجلس إدارة الأهلي سيجتمع غدّا الإثنين، والخطيب سيعود من السعودية بعد أداء العمرة ليرأس الاجتماع، الذي سيتم الإعلان بعده عن فتح باب الترشح للانتخابات.

وأضاف: "فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي سيكون بعد الاجتماع بيومين أو ثلاثة على الأكثر، فيما ستجرى الانتخابات على الأرجح، يوم 31 أكتوبر المقبل".

وأكمل: "هناك اتفاق حدث بين محمود الخطيب وياسين منصور، على أن يصبح الأخير نائبًا للرئيس، والخطيب سيراجع الأطباء في أمر ترشحه في الانتخابات من عدمه، وفي حالة سمح له سيعود عن قراره وسيخوض الانتخابات".

وأكمل: "القرار سيكون في يد الأطباء، وإذا نجح الخطيب في الانتخابات سيرأس الجلسة الأولى للمجلس وبعدها سيحصل على راحة لمدة 6 أشهر، وسيراجع خلالها الأطباء أيضًا".

واختتم تصريحاته: "وقتها سيترك الخطيب الأمور لمجلس الإدارة وعلى رأسهم ياسين منصور المرشح الأبرز لمنصب الرئيس في قائمة الخطيب، وهو بمثابة مكسب كبير للأهلي وقادر على تحمل الأعباء في غياب الخطيب كونه شخصية إدارية ومالية وسبق وكان له دورًا قويًا في الأهلي".

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي شوبير انتخابات الأهلي ياسين منصور
