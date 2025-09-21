مباريات الأمس
يتم تجهيزه لمباراة القمة.. فيريرا يستقر على بديل بيزيرا أمام الجونة

01:13 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على بديل البرازيلي خوان بيزيرا، في المواجهة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب بيزيرا عن الزمالك في مواجهة الجونة، بعد حصوله على الإنذار الثالث، خلال مواجهة الإسماعيلي الماضية، ويتم تجهيزه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة التاسعة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن البلجيكي يانيك فيريرا يتجه للدفع بالمغربي عبد الحميد معالي جناح أيمن الفريق بشكل أساسي في مواجهة المقبلة مع في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويعمل فيريرا على تجهيز المغربي معالي في التدريبات المقبلة، للتواجد في مركز الجناح الأيمن كورقة هجومية جديدة في تشكيلة الأبيض يمكن الرهان عليها بديلا في المستقبل لنجمه البرازيلي خوان بيزيرا الذي يعتبر أبرز أوراق الزمالك الهجومية حاليا.

