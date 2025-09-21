مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا صفقة فاشلة

12:45 م الأحد 21 سبتمبر 2025

شيكو بانزا

كتب- محمد خيري:
علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على مستوى صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم التي ضمها الأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "صفقات الزمالك الجديدة في هذا الموسم كلها متواضعة، مفيش غير صفقة واحدة هو البرازيلي خوان بيزيرا".

وأكمل: "عدي الدباغ حتى الآن لم يثبت وجوده، أدم كايد يظهر شوية يختفي شوية مش كدة، عمرو ناصر ما ثبتش وجوده وأحمد شريف لم يظهر بما فيه الكافية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "شيكوبانزا أنا يمكن من أول عشر دقائق في المباراة الأولى قلت ده أولى صفقات الزمالك الفاشلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي ويسعى لتعزيز صدارة الدوري المصري.

ويستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

تامر عبد الحميد شيكو بانزا صفقات الزمالك الجديدة عمر ربيع ياسين
