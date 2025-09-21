مصدر يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود

مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف لاعب وسط الفريق إمام عاشور، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان إمام عاشور تعرض لأزمة صحية، عقب مباراة المارد الأحمر أمام إنبي في الدوري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية والتي أثبتت إصابته بفيروس A.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام عاشور لا يزال يخضع لفحوصات وتحاليل طبية بشكل يومي، بسبب إصابته بفيروس A واللاعب سيحصل على فترة راحة كافية، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعب سيغيب عن مباراة المارد الأحمر المقبلة، أمام حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري، بالإضافة إلى أنه سيغيب أيضًا عن مباراة القمة أمام الزمالك".

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

