تحرك عاجل من الأهلي ضد حكم تقنية الفيديو في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا

مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

كتب - يوسف محمد:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه المسافرة إلى جدة، استعداداً لمواجهة أهلي جدة السعودي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره أهلي جدة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وشهدت قائمة نادي بيراميدز، تواجد نجم وسط الفريق رمضان صبحي على الرغم من كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول تحويله من قبل النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامة بالتزوير في لجنة امتحان بمنطقة أبو النمرس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي وزياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، محمد حمدي وطارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي وبلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي ومروان حمدي

وغادرت بعثة بيراميدز مساء اليوم إلى مدينة جدة، استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي، حيث اختتم الفريق تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة.

نتيجة مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بيراميدز، كان قد صعد لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال بطل القارات الثلاث، بعد الفوز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة