أول تعليق من شيكابالا بعد صعود فريق G لدور الـ 64 بكأس مصر

07:13 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

احتفى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق ورئيس نادي G الحالي، بصعود فريقه إلى دور الـ64 من بطولة كأس مصر.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة لاعبي فريقه وكتب: "الحمد لله على صعود فريق G إلى دور الـ64، في كأس مصر فخور بكم".

وكان فريق جي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفلز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن إبراهيم صلاح نجم وسط نادي الزمالك السابق، هو الذي يتولى القيادة الفنية لفريق G.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك نادي G بطولة كأس مصر
