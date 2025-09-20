أول تعليق من شيكابالا بعد صعود فريق G لدور الـ 64 بكأس مصر

"بسبب اجتماع مجلس الإدارة".. قرار من الخطيب بشأن موعد عودته إلى مصر

كتب - يوسف محمد:

احتفى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق ورئيس نادي G الحالي، بصعود فريقه إلى دور الـ64 من بطولة كأس مصر.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة لاعبي فريقه وكتب: "الحمد لله على صعود فريق G إلى دور الـ64، في كأس مصر فخور بكم".

وكان فريق جي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفلز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن إبراهيم صلاح نجم وسط نادي الزمالك السابق، هو الذي يتولى القيادة الفنية لفريق G.

