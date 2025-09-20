مباريات الأمس
"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

05:37 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

لفت وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، الأنظار خلال تواجده في ستديو "بي إن سبورتس"، لتحليل إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، بعد تعليقه بخصوص محمد أبو تريكة زميله بالمنتخب والمارد الأحمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجمعة خلال تواجده في ستديو "بي إن سبورتس"، حيث قال المذيع كابتن وائل عمره ما جلس بديلا، ليرد عليه جمعة مازحا: "هو انا أبو تريكة ولا إيه، أبو تريكة جلس احتياطي كثيرا".

ويتواجد الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة، في الفترة الحالية ضمن طاقم التحليل، لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لتحليل مباريات المسابقات المختلفة سواء المسابقات المحلية الأوروبية أو القارية المختلفة.

والجدير بالذكر أن الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة، تواجدا معا في النادي الأهلي والمنتخب المصري، خلال الفترة الذهبية لهما وتمكنا من حصد لعديد من الألقاب معا.

وائل جمعة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي بي إن سبورتس تعليق وائل جمعة على أبو تريكة
