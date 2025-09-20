نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي

بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

كتبت-هند عواد:

أصبح حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددًا بالغياب عن مباراة القمة ضد الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك الجونة، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الثامنة من الدوري.

ويمتلك حسام عبد المجيد بطاقتين صفراوين، وفي حالة حصوله على الثالثة في مباراة الجونة، سيغيب عن مباراة القمة.

ويغيب الثلاثي محمود حمدي الونش، وخوان ألفينا، ومحمود ينتايك، عن مباراة الزمالك والجونة بسبب تراكم البطاقات، على أن يعودوا في لقاء القمة.

