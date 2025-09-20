نجم الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

10 لاعبين في الأهلي يهربون من خطر الإيقاف قبل القمة

أصبح محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن لقاء القمة ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي الزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر الحالي، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك محمود حسن تريزيجيه بطاقتين صفراوين، حصل عليهما في مباراتي مودرن سبورت وبيراميدز.

وفي حال حصول تريزيجيه على بطاقة صفراء أخرى في مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، سيغيب عن مباراة القمة.

