الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش غدا الجمعة 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم وائل فرحان ويعاونه كلا من، محمد عزازي ورجب محمد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

حكم ساحة: وائل فرحان

حكم مساعد أول: رجب عزازي

حكم مساعد ثانٍ: رجب محمد

حكم رابع: جبل السيد

حكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: هيثم الشريف

