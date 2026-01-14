مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

03:12 ص 14/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (13)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (11)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (12)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (16)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (8)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (15)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (7)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش غدا الجمعة 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم وائل فرحان ويعاونه كلا من، محمد عزازي ورجب محمد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

حكم ساحة: وائل فرحان

حكم مساعد أول: رجب عزازي

حكم مساعد ثانٍ: رجب محمد

حكم رابع: جبل السيد

حكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: هيثم الشريف

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في أمم أفريقيا

20 صورة من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير من استخدام تطبيقات علاج الاكتئاب.. لا تلتزم بالدلائل العلمية
نصائح طبية

تحذير من استخدام تطبيقات علاج الاكتئاب.. لا تلتزم بالدلائل العلمية
مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في أمم أفريقيا
من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
زووم

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-1-2026.. أمطار وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-1-2026.. أمطار وشبورة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان