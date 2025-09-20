مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

هانيا الحمامي تتوج ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش

02:04 ص السبت 20 سبتمبر 2025
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هانيا الحمامي تفوز على نوران جوهر
background

توجت المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، بلقب بطولة CIB المفتوحة للاسكواش، بعدما حققت الفوز على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واستمرت المباراة بين الحمامي وعرفي حتى 76 دقيقة، وتمكنت هانيا من فرض سيطرتها، لتحسم المواجهة بنتيجة 3-1 على أمينة، وسط أجواء حماسية قوية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 11-6 لصالح هانيا الحمامي

الشوط الثاني: 11-5 لصالح هانيا الحمامي

الشوط الثالث: 11- 8 لصالح أمينة عرفي

الشوط الرابع: 11-4 لصالح هانيا الحمامي

والجدير بالذكر، أن هانيا الحماني، كانت قد تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب مواطنتها نوران جوهر في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

هانيا الحمامي بطولة الاسكواش بطولة مصر الدولية للإسكواش
