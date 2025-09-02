"القوة الناعمة".. ميدو يشيد بمحمد صلاح ويكشف سبب وصوله إلى القمة

تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي وصل إليه محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن محمد صلاح أصبح قدوة للجميع في إنجلترا وكذلك للعديد من الشباب المصريين.

واختتم اللاعب الأسبق للزمالك أن محمد صلاح دائما كان يجدد دوافعه، وهو الأمر الذي تسبب في وصوله إلى القمة، وأصبح بمثابة القوة الناعمة لمصر.

