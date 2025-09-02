مباريات الأمس
"القوة الناعمة".. ميدو يشيد بمحمد صلاح ويكشف سبب وصوله إلى القمة

11:47 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

محمد صلاح (1)

تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي وصل إليه محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن محمد صلاح أصبح قدوة للجميع في إنجلترا وكذلك للعديد من الشباب المصريين.

واختتم اللاعب الأسبق للزمالك أن محمد صلاح دائما كان يجدد دوافعه، وهو الأمر الذي تسبب في وصوله إلى القمة، وأصبح بمثابة القوة الناعمة لمصر.

اقرأ أيضًا:

