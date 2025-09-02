"خبر عاجل".. أول تعليق من ماجد سامي على فوز وادي دجلة أمام الزمالك
كتب - محمد القرش:
علق ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة على الفوز أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2025/26.
وكتب ماجد عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "خبر عاجل، فريق مصري يتقدم على منافسه في مباراة كرة قدم و لا يعمد إلى إضاعة الوقت بل يسعى لمضاعفة النتيجة حتى أخر دقيقة".
واختتم رئيس وادي دجلة:" كان هذا أهم ما ميز فوز وادي دجلة التاريخي على نادي الزمالك العريق".
وكان وادي دجلة فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 62.
