"خبر عاجل".. أول تعليق من ماجد سامي على فوز وادي دجلة أمام الزمالك

كتب - محمد القرش:

علق ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة على الفوز أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وكتب ماجد عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "خبر عاجل، فريق مصري يتقدم على منافسه في مباراة كرة قدم و لا يعمد إلى إضاعة الوقت بل يسعى لمضاعفة النتيجة حتى أخر دقيقة".

واختتم رئيس وادي دجلة:" كان هذا أهم ما ميز فوز وادي دجلة التاريخي على نادي الزمالك العريق".

وكان وادي دجلة فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 62.