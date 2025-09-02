مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"خبر عاجل".. أول تعليق من ماجد سامي على فوز وادي دجلة أمام الزمالك

10:15 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الزمالك ضد وادي دجلة (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة على الفوز أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وكتب ماجد عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "خبر عاجل، فريق مصري يتقدم على منافسه في مباراة كرة قدم و لا يعمد إلى إضاعة الوقت بل يسعى لمضاعفة النتيجة حتى أخر دقيقة".

واختتم رئيس وادي دجلة:" كان هذا أهم ما ميز فوز وادي دجلة التاريخي على نادي الزمالك العريق".

وكان وادي دجلة فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 62.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماجد سامي وادي دجلة الزمالك الزمالك ووادي دجلة رئيس وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان