الكينج وصل وممر شرقي.. انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انتظام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لاستقبال اللاعبين لمحمد صلاح، بإقامة ممر شرفي له، وعلقت: "الكينج وصل، أفضل لاعب في البريمرليج".

وانطلق معسكر منتخب مصر، مساء أمس الإثنين، على ستاد السلام، استعدادا لمباراتي إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، وبوركينا فاسو يوم 9 من نفس الشهر.

