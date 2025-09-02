مباريات الأمس
الكينج وصل وممر شرقي.. انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

08:50 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    محمد صلاح في معسكر منتخب مصر
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
    ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر
كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انتظام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في معسكر منتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لاستقبال اللاعبين لمحمد صلاح، بإقامة ممر شرفي له، وعلقت: "الكينج وصل، أفضل لاعب في البريمرليج".

وانطلق معسكر منتخب مصر، مساء أمس الإثنين، على ستاد السلام، استعدادا لمباراتي إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، وبوركينا فاسو يوم 9 من نفس الشهر.

محمد صلاح معسكر منتخب مصر منتخب مصر
