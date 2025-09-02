"لا هي سرقة شقة ولا فيلا".. المستكاوي يكشف كواليس الاحتيال على أمواله

كتب - محمد القرش:

كشف الناقد الرياضي حسن المستكاوي كواليس الاحتيال على أمواله التي تواجدت في حسابه بإحدى البنوك خلال الفترة الماضية.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "لا هي سرقة شقة ولا هي سرقة فيلا ، ولا هي سرقة مقتنيات ثمينة".

وأضاف: "كان توجيه الشكر لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وتوجيه الشكر إلى ضباط مباحث القاهرة وفريق مباحث المعادي سلوكا طبيعيا يمكن أن يفعله أي مواطن تعرض لحادث أو أزمة ما وهو مافعلته تقديرا للرجال الذين بذلوا الجهد ونجحوا في الوصول إلى المتهم".

وزاد: "وهنا أتوقف أمام تعليقات على الخبر الذي نشرته مواقع وصفحات وكان منها مافيه من شماتة (عادي) واعتبارى مليونيرا (ياريت) مازال يعمل ويشقى لمواجهة نفقات الحياة رغم مرور ٤٨ عاما على ممارسة المهنة".

وواصل: "في بعض التعليقات كانت النظرة أني معروف ولذلك اهتمت وزارة الداخلية ولو كان هؤلاء يتابعون صفحتي لأدركوا أنني كثيرا ما أشكر رجال الداخلية وصفحتها للاهتمام بأبسط المواطنين وسرعة الاستجابة لما ينشر على مواقع التواصل من مواطنين لا هم نجوم فن ولا رياضة ولا غيره، لأن تلك فلسفة معالي وزير الداخلية واتجاه رسمي من الدولة وكلنا شاهدنا تطور أقسام الشرطة ووحدات المرور وأرقام الإغاثة على الطرق السريعة".

وأوضح: "القصة ليست سرقة شقتي في المعادي ولا سرقة مقتنيات، ثمينة كما ولا هي سرقة فيلا اثناء سفرى كما كتبت مواقع، وإنما هي قصة انتشرت كظاهرة من سنوات وتعرضت لها من قبل ولم أقع في الفخ سابقا لكنني وقعت هذه المرة".

وأردف: "وقد كان المتهم ساذجا مثلما وقعت أنا أيضا في خطأ ساذج كلفني سحب مبلغا من المال من حسابات في بنوك (منها مبالغ تافهة قد لاتتعدى أربعة آلاف جنيه في إحد البنوك أو معاشي في بنك آخر) وهو ماحذرت منه كل البنوك برسائل وإعلانات متتالية ومنذ فترات أيضا بعد أن تفشت ظاهرة الهاكرز للحسابات البنكية لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات وبسطاء الناس".

وأشار: "وهنا اتوجه بالشكر إلى إدارة مكافحة جرائم الاحتيال في البنك التجارى الدولي لمساعدتي في إيقاف ما تبقى من حسابي وبالمناسبة ربما لم يتجاوز حسابي به أيضًا مبلغ ١٥ ألف جنيه (المتهم كان يبحث عن أي مبالغ مالية في أي بنك)".

وروى: "المهم اتصل بي شخص في وقت كنت خلاله بالسيارة وسط زحام ومشغول باللحاق بمواعيد، وقال لي انه من بنك كبير وأن بطاقاتي سيتم تجديدها وتسليمها لي في اليوم التالي لمشكلة تقنية ولأنه حدد البطاقات وفي أي بنك فقد صدقت أن هناك مشكلة وابلغته بالاتصال بي بعد فترة حتي اصل المنزل للمتابعة معه (بمنتهى البساطة)".

وأضاف: "أعاد الاتصال فقد كنت من وجهة نظره زبونا بردي هذا وبالفعل نجح في استدراجي للحصول على رقم البطاقات وسحب منها ماكان متاحا وحين أدركت إنه فخ أسرعت بإيقاف بطاقاتي الخاصة كرد فعل سريع، ثم مررت محضرا بالواقعة ونجحت مباحث القاهرة والمعادي في الوصول للمتهم لأنه كان بالفعل ساذجا من خلال المحافظ التي حول لها المبلغ الذي سحبه".

واختتم: "ما سبق هو الخبر الصحيح لما جرى لي وارويه محذرا كل الناس من الاستجابة لأي اتصال تليفوني يسأل عن بطاقة بنكية أو حساب بنكي".