محمد يوسف يوجه طلبًا لإدارة الأهلي.. ما علاقة بركات وبيبو ووليد سليمان؟

وجه المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف طلبًا لمجلس الإدارة بتعيين مساعد للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول.

وأوضح مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن هناك 3 مرشحين للمنصب وهم: وليد سليمان مدير قطاع الناشئين الحالي، محمد بركات لاعب الفريق السابق وكذلك خالد بيبو المشرف علي فريق الكرة بدلفي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في أبريل الماضي تعيين محمد يوسف مديرًا رياضيًا خلفًا لمحمد رمضان.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن تولي عماد النحاس مهمة قيادة الجهاز الفني للفريق بصورة مؤقتة، للاطلاع على مساعديه.. اضغط هنا





