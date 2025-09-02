كتب- محمد خيري:

قال صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، أنه كان من الأفضل خوض يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، مباراة وادي دجلة في مسابقة الدوري، بطريقة 4/4/2.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مودرن سبورت، أما وادي دجلة وصل للنقطة 7 في المركز العاشر.

وأكد سليمان في تصريحات لبرنامج عبر قناة الزمالك، أن الأبيض بدأ المباراة بشكل جيد ونجح في تسجيل هدف مبكر بسبب الضغط على دفاعات الخصم.

وشدد لاعب الفريق السابق على أن جمهور الزمالك هو الأفضل في المباريات الخمس الماضية، وعلى فيريرا وضع عدة سيناريوهات للفريق قبل أي مباراة في حالات التقدم أو التعادل أو التأخر في النتيجة.

وتحدث صلاح سليمان عن أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأبيض والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قائلاً: "قد يظهر في تشكيل الزمالك بعد نهاية التوقف الدولي، أما عدي الدباغ يطبق الضغط على دفاعات الخصم بشكل جيد ولم تصله فرص تهديفية حقيقية".