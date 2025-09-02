كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي لم يشهد تواجد حضورًا للاعبي الأهلي والزمالك.

وشهدت الجولة خسارة الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة، وهزيمة الزمالك من وادي دجلة بهدفين لهدف، لتخلو التشكيله المثالية من لاعبي القطبين.

وسيطر فريق المصري البورسعيدي على التشكيل بعد فوزه الكبير على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد، حيث ضم التشكيل ثلاثة من لاعبيه هم باهر المحمدي، ومحمد مخلوف، وعبد الرحيم دغموم.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي ووليد الكرتي، إلى جانب لاعبي غزل المحلة عبد الرحيم عموري وعبد اللطيف جريندو.

ومن مودرن سبورت، ضم التشكيل الثنائي رشاد متولي وعلي فوزي، بينما مثل سيراميكا اللاعب عمرو السولية، وجاء سعيدو سيمبوري من البنك الأهلي في مركز الدفاع.

