"والله محصل ده ظلم".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على شيكابالا

كتب- محمد خيري:

هاجم باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الأبيض السابق، بشأن تصريحات "الشيشة".

وصرح محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، خلال الفترة الماضية عن تدخين بعضا من لاعبي الزمالك للشيشة، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام صندوانز الجنوب أفريقي.

وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أنا مش بشيش وشيكابالا لم يقصدني بتصريحاته، ولو أنا كنت سأعلن ذلك".

وأكمل: "شيكابالا خانه التعبير في تصريحات الشيشة، ربما هو لم يقصد ذلك وقالها بالخطأ على الهواء، ولكني هوضح والله محصل الكلام ده ولا كان فيه حد بيشيش في الجيل ده كلهم كانوا لاعيبة محترمة".

وواصل: شيكابالا ظلم لاعبي الزمالك في ذلك التوقيت ولكن خانه التعبير وتصريحاته غير صحيحة".

واختتم تصريحاته: "والله العظيم الكلام دا لم يحدث والخسارة في نهائي صن داونز كان كرة فقط، يعني ظروف المباراتين مخدمناش وطبعا كنا عاوزين نفرح جمهور الزمالك".