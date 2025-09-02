مباريات الأمس
أول قرار من جون إدوارد للاعبي الزمالك بعد الخسارة من وادي دجلة

10:08 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول عقب الخسارة من وادي دجلة في المباراة الماضية ببطولة الدوري المصري.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مودرن سبورت، أما وادي دجلة وصل للنقطة 7 في المركز العاشر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، تواصل مع جون إدوارد، من أجل معرفة أسباب الظهور السيئ للفريق الأبيض في مواجهة الأمس، وتلقيه الخسارة من وادي دجلة.

وأضاف المصدر، أن حسين لبيب طالب جون إدوارد بتوقيع عقوبات على اللاعبين، لعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى، والعودة للانتصارات مرة أخرى، من أجل العودة للصدارة في المباريات المقبلة.

واختتم المصدر، أن جون إدوارد اكتفى بتوقيع عقوبات على اللاعبين وفقا للائحة، وسيتم مضاعفتها في حال تكرير مثل هذه النتائج مرة أخرى.

