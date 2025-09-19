"ماعندناش حد".. رد حاسم من عماد النحاس على عدم قناعته بجراديشار

قصة هتاف "لا يا بيبو لا.. لا ملكش حق"

القاهرة ـ مصراوي:

كشف عماد النحاس المدير الفني للأهلي عن حقيقة ما يتردد بخصوص عدم قناعته بقدرات المهاجم السلوفيني جراديشار .

وقال عماد النحاس بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:"مفيش حاجة اسمها عدم قناعة بقدرات جراديشار بنتكلم على لاعب محترف لو مفيش قناعة مش هيكون موجود معانا".



وأشاد مدرب الأهلي بقدرات اللاعب السلوفيني:"جراديشار لاعب مميز ولكن لكل لاعب في الفريق دورًا يكون على حسب ظروف المباريات التي نخوضها".

وأتم النحاس تصريحاته بنفي وجود أي لاعب بصفوف فريق الأهلي حاليًا لا يلقى قناعة الجهاز الفني الحالي:"معندناش حد مش مقتنعين به".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.

