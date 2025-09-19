مباريات الأمس
"منصب جديد لسيد عبدالحفيظ".. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأت عن هيكلة مجلس إدارة الأهلي

09:58 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

سيد عبد الحفيظ

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأت بخصوص إعادة هيكلة مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد قرار الخطيب بعدم خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكتب مهيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة ومشرف على قطاع الكرة، وتغييرات كبيرة في المجلس".

وأضاف:"كابتن محمود الخطيب يعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين (كلها مفاجآت)، وبعدها فتح باب الترشح، والأصوات تنادي بمرتجي نائباً، وبيبو لم يحسم مصير منصور وما زال في الصورة".

وفي سياق متصل، وافق أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء قبل قليل، على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بإجمالي ٨٩٣٧ صوتاً.

