أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراة الأمس أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس عاصمة مصر.

وقال محمد، في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة: "حافظت على ثباتي الإنفعالي بشكل كبير طوال المباراة، رغم قرارات الحكم الغربية".

وأضاف: "المنظومة كلها تعمل ضد نادي الزمالك، وبقولهم كفاية سحب أرض أكتوبر من النادي".

وأضاف: "أنا راجل بقالي 40 سنة في مجال كرة القدم وشبعان منه، لكن كلنا هنا من أجل نادي الزمالك".

واختتم محمد تصريحاته: "النادي يمر بظروف صعبة، اللاعبين لا يحصلون على مستحقاتهم".

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، على حساب نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

