مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"المنظومة ضدنا".. هجوم قوي من مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على حرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

12:36 ص 21/12/2025
أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراة الأمس أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس عاصمة مصر.

وقال محمد، في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة: "حافظت على ثباتي الإنفعالي بشكل كبير طوال المباراة، رغم قرارات الحكم الغربية".

وأضاف: "المنظومة كلها تعمل ضد نادي الزمالك، وبقولهم كفاية سحب أرض أكتوبر من النادي".

وأضاف: "أنا راجل بقالي 40 سنة في مجال كرة القدم وشبعان منه، لكن كلنا هنا من أجل نادي الزمالك".

واختتم محمد تصريحاته: "النادي يمر بظروف صعبة، اللاعبين لا يحصلون على مستحقاتهم".

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، على حساب نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك وحرس الحدود عبد الناصر محمد آخر أخبار نادي الزمالك أرض الزمالك بأكتوبر

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

