بعد قرار عبدالرؤوف.. موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لسموحة

كتب : محمد خيري

11:02 ص 21/12/2025
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

الزمالك حرس الحدود نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك أحمد عبد الرؤوف

