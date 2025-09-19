"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على القرارات التحكيمية في الشوط الأول من مباراة المارد المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا بالدوري.

وكان لاعبي النادي الأهلي طالبوا بالحصول على ركلة جزاء، في بداية الشوط الأول بعد احتكاك بين الثنائي طاهر محمد طاهر ولاعب سيراميكا، إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة طالب لاعبو سيراميكا بركلة جزاء أيضًا، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ولكن حكم المباراة لم يحتسب شيئ.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "تقدير حكم المباراة هو الفيصل الأساسي، في مطالبة لاعبي الفريقين بركلة الجزاء، حيث أن هناك تشابه كبير بين لعبة لاعب النادي الأهلي وكذلك لاعب سيراميكا".

وأضاف: "لعبة طاهر مع مدافع سيراميكا احتكاك طبيعي وهناك تنافس طبيعي بين الثنائي، الأمر نفسه ينطبق على لعبة ياسر إبراهيم مع مدافع سيراميكا كليوباترا".

واختتم السيد تصريحاته: "قرار الحكم صحيح في اللعبتين بعدم احتساب أخطأ، أرى أن استدعاء حكم الفيديو في الكرة الخاصة بفريق سيراميكا ليس صحيحا".

ويذكر أن النادي الأهلي، يلاقي حاليا نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة