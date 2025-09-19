مباريات الأمس
محمد يوسف يعلن عبر "مصراوي" قراره الأخيرة بشأن الرحيل عن الأهلي

03:12 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - رمضان حسن

كشف محمد يوسف المدير الرياضي بنادي الأهلي، قراره الأخير بشأن الرحيل عن الفريق والانضمام إلى الاتحاد السكندري كمدير فني خلفا لأحمد سامي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أشكر نادي الاتحاد وجماهيره علي هذه الثقة، لكن الظروف الحالية في الاهلي تجعلني متمسك بالبقاء لترتيب الكثير من الأمور".

وزاد: "التدريب مهنتي الأساسية ولي نجاحات كبيرة كمدرب ولكن الظروف الحالية في الاهلي تحتاج مني البقاء في القلعة الحمراء، أنا ابن النادي ولا يمكن أن اتخلى عنه في الوقت الحالي في ظل عدم اختيار مدرب أجنبي حتى الآن، بجانب مهمة تطوير قطاع الناشئين مع المدرب الهولندي الجديد، وملف نادي دلفي الذي يأخذ مني بعض الوقت".

وأوضح :"أساس مهمة المدير الرياضي بصفة عامة هي أن يكون له قرار فني، وأن تكون له علاقة قوية بالتدريب وهذا من صميم دوري لأن هناك من يعتقد أن دور المدير الرياضي يقتصر على الأمور الإدارية فقط".

واختتم: "تجربتي مع حرس الحدود كنت مدربا ومديرا للكرة في نفس الوقت، وقمت باختيار جميع الصفقات التي جاءت للفريق وبالتالي لديّ خبرات فنية كبيرة حاليا كمدير رياضي تساعدني على المشاركة في الشق الفني والإدلاء برأيي في اختيار المدير الفني الجديد للفريق الاول بالاهلي وتطوير قطاع الناشئين".

محمد يوسف الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم الاتحاد السكندري
