رئيس الاتحاد المصري السابق يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

كتب-هند عواد:

تصوير- يوسف محمد:

حضر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وبدأ تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وينتهي في السابعة مساءً.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي تتضمّن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية".

جدير بالذكر أن الأهلي وفر عددًا من الخدمات، إذ تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة، حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم لجنته، فضلًا عن تخصيص نقاط للاستعلام داخل المقر، وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، وتأجير "جراجات" الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي، لخدمة الأعضاء مجانًا طوال اليوم.

