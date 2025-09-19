مباريات الأمس
قدم عرضًا رسميًا.. الأهلي يفاوض مدرب بيراميدز السابق

11:13 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتبت - هند عواد:

كشفت شبكة "ESPN" العالمية، مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد، الذي سيتولى القيادة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل لسوء النتائج.

وذكرت الشبكة أن الأهلي المصري قدم عرضًا رسميًا للثنائي رامون وإميليانو دياز، لتولي تدريب الفريق، وينتظر الرد.

وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني رامون دياز ومساعده إميليانو يدرسان الشروط التي وضعها الأهلي، إضافةً إلى عرضين آخرين من منتخبي بيرو وفنزويلا، لاختيار الأنسب.

وكان رامون دياز قد تولى تدريب أوليمبيا أسونسيون، في 17 يوليو، وقاد الفريق في 7 مباريات فقط، حقق خلالها فوزين وتعادلًا، بعدها خسر 3 مواجهات وتعادل في لقاء، ليقرر الرحيل.

وترك رامون وإميليانو دياز أوليمبيا في المركز التاسع بين 12 فريقًا متنافسًا في بطولة الدوري الباراجواياني.

ويمتلك رامون دياز تجربة سابقة في الدوري المصري، إذ تولى تدريب بيراميدز، خلال الفترة من فبراير 2019 حتى مايو من نفس العام.

روبن دياز الأهلي مدرب الأهلي مدرب الأهلي الجديد
