شهدت الساعات الماضية، عودة حارس مرمي النادي الأهلي حمزة علاء للفريق بعد رحلة احتراف لم تكتمل في البرتغال.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس، التوقيع مع حارسه حمزة علاء لمدة 3 مواسم والنصف، وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة حول موقف اللاعب من قيده بقائمة الفريق، في ظل كونه لاعبًا حرًا بعد فسخ التعاقد.

وقال الغندور في برنامجه عبر ستاد المحور:" لن يتم قيد حمزة علاء قبل يناير لذلك قام بالتوقيع على ٣ سنوات ونصف".

وأضاف:" حمزة لديه عروض للخروج على سبيل الإعارة وسيتم دراستها بكل تأكيد مع اللاعب ووكيله".

واختتم:" حمزة أبدى مرونه كبيرة فور فتح الحديث معه ووقع فور وصوله من البرتغال مباشرًة والأهلي يُقدر أبناءه وسيتم الموافقة على إعارته في حال وصول عرض مناسب للطرفين في يناير".

