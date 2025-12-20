"بعد الفوز على حرس الحدود".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

تلقى فريق بيراميدز الخسارة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فريق الجونة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة

وكان بيراميدز قد تعرض لهزيمة كبيرة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر فريق الجونة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضا إلا أن الجونة يتفوق بفارق الأهداف.

جدول ترتيب بيراميدز في المجموعة

1- الجونة - 6 نقاط

2- بتروجيت - 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- مودرن سبورت - نقطة واحدة

5- الإسماعيلي - بدون نقاط

6- بيراميدز - بدون نقاط