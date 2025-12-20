مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

2 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
22:00

اشبيلية

"بعد الفوز على حرس الحدود".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

10:39 م 20/12/2025
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (14) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (12) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (15) (1)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز اليوم السبت 20 ديسمبر الجاري، على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول للفارس الأبيض في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة الجولة الأولى بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

ويشارك نادي الزمالك، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، كهرباء الإسماعيلية وسموحة".

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر:

1- الزمالك، 4 نقاط

2- المصري البورسعيدي، 4 نقاط

3- زد، 3 نقاط

4- الاتحاد السكندري، نقطتين

5- كهرباء الإسماعيلية، نقطة وحيدة

6- سموحة، نقطة وحيدة

7- حرس الحدود، نقطة وحيدة

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

"الاسم بالهيروغليفية".. ننشر 10 صور للمرة الأولى لحذاء محمد صلاح الجديد من أديداس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وحرس الحدود كأس عاصمة مصر ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العاصمة نادي الزمالك

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

