أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز اليوم السبت 20 ديسمبر الجاري، على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول للفارس الأبيض في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة الجولة الأولى بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

ويشارك نادي الزمالك، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، كهرباء الإسماعيلية وسموحة".

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر:

1- الزمالك، 4 نقاط

2- المصري البورسعيدي، 4 نقاط

3- زد، 3 نقاط

4- الاتحاد السكندري، نقطتين

5- كهرباء الإسماعيلية، نقطة وحيدة

6- سموحة، نقطة وحيدة

7- حرس الحدود، نقطة وحيدة

