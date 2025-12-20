مباريات الأمس
أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

11:14 م 20/12/2025
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد، بعد الفوز على حرس الحدود.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، على ستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحتل المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر، برصيد 4 نقاط، جمعهم من مباراتين.

الزمالك وحرس الحدود أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك موعد مباراة الزمالك وسموحة

