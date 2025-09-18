مباريات الأمس
8 غيابات بصفوف الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

10:12 م الخميس 18 سبتمبر 2025

عماد النحاس من مران الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والتي تقام مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين المؤثرين لأسباب مختلفة، أبرزها الإصابات، ويغيب عن اللقاء كل من:

أحمد عبد القادر (قرار فني)

أحمد سيد "زيزو" (إصابة)

إمام عاشور (إصابة)

كريم فؤاد (إصابة)

أشرف داري (إصابة)

محمد شكري (إصابة)

أحمد عابدين (فني)

محمد عبدالله (فني)

ترتيب النادي الأهلي وسيراميكا في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

عماد النحاس الأهلي وسيراميكا الدوري المصري غيابات الأهلي أمام سيراميكا
