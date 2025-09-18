"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تزامنًا مع الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن اقتراب سيد عبدالحفيظ من العودة لتولي منصب جديد داخل النادي الأهلي، بعد رحيله عن منصب مدير الكرة في عام 2023، تداول بعض جماهير القلعة الحمراء موقفًا إنسانيًا يكشف جانبًا مختلفًا من شخصية "عبدالحفيظ"، بعيدًا عن الجدية والصرامة التي كانت تميز ظهوره الإعلامي والإداري.

وروى أحد المشجعين عبر حسابه الشخصي موقفًا وقع قبل 4 سنوات، حين تعرّض شاب سوداني مقيم في مصر لحادثة تنمّر شهيرة على مواقع التواصل، وأعرب في إحدى المقابلات عن حبه الكبير للنادي الأهلي ورغبته في لقاء لاعبيه.

المشجع الذي تبنّى الأمر، قرر اصطحاب الشاب السوداني إلى مقر النادي دون ترتيب مسبق، رغم علمه بصعوبة دخول مقر التمرين وقتها، في ظل قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المعروف بتشدده في هذه الأمور.

وبحسب رواية المشجع، فقد تصادف لقاؤه مع سيد عبدالحفيظ عند بوابة الملعب، ليبادر الأخير فورًا بدعوتهما إلى مكتبه دون أي استفسار، ويطلب لهما مشروبات قبل أن يستمع لتفاصيل القصة، ثم يرد قائلًا:

"بس كده؟ من عنيا الاتنين، يقعد يتفرج على التمرين كله من جوه الملعب، ده ضيف عندنا."

وبالفعل، جلس الشاب والمشجع داخل الملعب وعلى مقربة من اللاعبين، وسط ترحيب غير متوقع من فايلر، الذي قال لهما مازحًا:

"كابتن سيد بيقول إنكم ضيوفه، إيه رأيكم في التمرين؟"

الموقف ترك أثرًا بالغًا في نفس الشاب، الذي غادر النادي في حالة من الفرحة العارمة، مؤكدًا حبه المتزايد للنادي الأهلي رغم انتمائه الأصلي لفريق الهلال السوداني.

