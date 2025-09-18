مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك (فيديو)

08:17 م الخميس 18 سبتمبر 2025
background

ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط الزمالك في لقطة مميزة على هامش مباراة فريقه أمام نظيره الإسماعيلي.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز فريق الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي

دونجا استجاب لطلب ناشئي نادي الإسماعيلي بالحصول على صورة تذكارية معهم خلال تواجدهم بمدرجات ملعب هيئة استاد السويس الذي استضاف المباراة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:
"هيروح بعيد".. تعليق إبراهيم فايق على فوز الزمالك بثنائية أمام الإسماعيلي

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي ترتيب الزمالك في الدوري موعد مباراة الزمالك المقبلة
أخبار

الثانوية العامة

