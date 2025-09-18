موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك (فيديو)

"نمبر وان".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

مالية كفر الزيات تقسو على الترسانة برباعية في دوري المحترفين

مع أنباء عودته للأهلي.. مشجع يروي قصة "انسانية" لسيد عبدالحفيظ مع شاب سوداني

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

عمره 17 عامًا.. من هو حمزة عبدالكريم الذي ضمه النحاس لقائمة الأهلي؟



ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط الزمالك في لقطة مميزة على هامش مباراة فريقه أمام نظيره الإسماعيلي.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز فريق الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي

دونجا استجاب لطلب ناشئي نادي الإسماعيلي بالحصول على صورة تذكارية معهم خلال تواجدهم بمدرجات ملعب هيئة استاد السويس الذي استضاف المباراة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

"هيروح بعيد".. تعليق إبراهيم فايق على فوز الزمالك بثنائية أمام الإسماعيلي

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة