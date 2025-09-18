"بالجلابية".. مدرب الزمالك الأسبق يحتفل باليوم الوطني السعودي

مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

كتب - نهى خورشيد

احتفل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح، باليوم الوطني السعودي بطريقة خاصة.

وحرص جوميز على حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم المقبلة، مرتدياً الزي السعودي، رفقة الجهاز المعاون.

ونشر الحساب الرسمي للفتح عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"في مؤتمر جولة الوطن، ‏الكوتش جوميز والحارس باتشيكو يشاركاننا الفرحة بارتداء الزي الوطني السعودي".

موعد مباراة الفتح المقبلة

ويستعد الفريق الكروي بنادي الفتح لمواجهة نظيره الحزم يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن.