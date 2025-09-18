مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

"بالجلابية".. مدرب الزمالك الأسبق يحتفل باليوم الوطني السعودي

07:39 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    جوزيه جوميز من الموتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم احتفالا بالعيد الوطني للمملكة
    جوزيه جوميز من الموتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم احتفالا بالعيد الوطني للمملكة 2
    جوزيه جوميز من الموتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم احتفالا بالعيد الوطني للمملكة 1
background

كتب - نهى خورشيد

احتفل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح، باليوم الوطني السعودي بطريقة خاصة.

وحرص جوميز على حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم المقبلة، مرتدياً الزي السعودي، رفقة الجهاز المعاون.

ونشر الحساب الرسمي للفتح عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"في مؤتمر جولة الوطن، ‏الكوتش جوميز والحارس باتشيكو يشاركاننا الفرحة بارتداء الزي الوطني السعودي".

موعد مباراة الفتح المقبلة

ويستعد الفريق الكروي بنادي الفتح لمواجهة نظيره الحزم يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه جوميز بالزي السعودي مدرب الزمالك الأسبق جوزيه جوميز الفتح دوري روشن السعودي الزمالك
